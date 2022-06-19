Австралия начала передачу бронетранспортеров для Украины 19.06.2022, 22:02

2,270

Эта помощь является ответом на прямой запрос Минобороны Украины.

Австралия начала передачу обещанных бронетранспортеров для Украины. Первые четыре машины уже покинули базу Эмберли на прошлой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Австралии.

Сообщается, что четыре бронетранспортера M113AS4 были загружены в украинский самолет АН-124. Еще будет передано 10 таких машин.

В пакет помощи войдут бронемашины Bushmaster, гаубицы M777, противотанковое оружие, боеприпасы, беспилотные авиационные комплексы и снаряжение.

По словам премьер-министра Энтони Альбанезе, эта помощь является ответом на прямой запрос Минобороны Украины.

"Австралия, как и многие страны, осуждает продолжающуюся необоснованную агрессию России против народа Украины. Наш народ поддерживает Украину с самого начала этого конфликта, и мы гордимся тем, что можем предоставить доступ к значительным возможностям, таким как бронетранспортеры, которые прибыли на прошлой неделе", - отметил он.

Бронетранспортер M113AS4 - это боевая бронированная машина, разработанная еще в конце 1950-х, предназначена для доставки солдат на поле боя. Австралийская модификация представляет собой модернизированный вариант.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».