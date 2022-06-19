Макрон теряет парламентское большинство на выборах во Франции 19.06.2022, 22:28

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Подсчитано 60% голосов.

Центристский альянс президента Франции Эммануэля Макрона, вероятно, потеряет большинство по итогам парламентских выборов.

Об этом сообщает DW.

По данным телеканала France 2, широкая коалиция Макрона Ensemble может получить всего 224 места в парламенте. В то время как для большинства необходимо 289 мест.

Предположительно, левая коалиция Nupes кандидата от социалистов Жана-Люка Меланшона получит 149 мест и станет главной оппозиционной силой. У этого альянса есть теоретические шансы войти в правящую коалицию с блоком Макрона.

Согласно соцопросам, ультраправые во главе с Марин Ле Пен добьются своего самого большого успеха за последние десятилетия, однако останутся только четвертой политической силой в парламенте. Ле Пен строила избирательную кампанию на попытке сделать Макрона президентом меньшинства.

По итогам подсчета 60% голосов, блок Макрона получает 35,39%, блок Жана-Люка Меланшона - 26,03%.

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