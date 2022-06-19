Умер писатель и преподаватель Ярослав Климуть 19.06.2022, 22:16

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Ему был 81 год.

Умер писатель, преподаватель и многолетний председатель могилевской организации ТБМ Ярослав Климуть. Ему был 81 год, и его возрастные болезни усугубил ковид.

О смерти Ярослава Климутя Ему был 81 год сообщил в Фейсбуке могилевский ученый и общественный активист Александр Агеев. По его словам, в лице Климутя «Могилевщина потеряла преданного белорусскому делу патриота, благородного человека, защитника и будителя белорусов».

Ярослав Климуть родился 1 октября 1940 года в поселке Острово Волковысского района. В 1959—1962 годах служил в армии, затем учился на филологическом факультете БГУ. В 1975 году начал работать в Могилевском государственном педагогическом институте, с 1986 по 2000 год был деканом филологического факультета.

Кроме того, Ярослав Иванович активно участвовал в общественной жизни Могилева и всей страны. С 1996 года был членом Союза белорусских писателей, одним из основателей ТБМ и многолетним руководителем областной организации. Александр Агеев называет его «знаковой фигурой Могилевщины 1990—2010-х годов».

Благодаря усилиям Климутя были установлены мемориальные доски в честь получения Магдебургского права в Белыничах, Черикове, Чаусах. И любой могилевчанин, который обращался к Ярославу Ивановичу с белорусскими делами, мог рассчитывать на его поддержку.

Прощание с Ярославом Ивановичем Климутем состоится в понедельник, 20 июня, с 11.00 до 13.00 в ритуальном зале по улице Челюскинцев, 62 в Могилеве.

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