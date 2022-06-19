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Папа римский – паломникам: Спросите себя: «Что я сегодня делаю для украинского народа?»

  • 19.06.2022, 22:37
Папа римский – паломникам: Спросите себя: «Что я сегодня делаю для украинского народа?»

Понтифик призвал не забывать об украинском народе.

Папа римский Франциск во время общения с паломниками 19 июня призвал задуматься, что каждый из них сейчас делает для Украины.

Об этом сообщает Vatican News.

"И в этот момент давайте не забывать о многострадальном украинском народе, страдающем народе. Я хочу, чтобы все вы задавали себе вопрос: что сегодня делаю именно я для украинского народа? Молюсь? Прилагаю какие-то усилия? Стараюсь ли понять? Что я сегодня делаю для украинского народа? Пусть каждый ответит в своем сердце", – сказал он.

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