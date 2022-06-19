Германия перезапустит угольные электростанции
- 19.06.2022, 22:43
Чтобы уменьшить зависимость от российского газа.
Германия возобновит работу угольных электростанций и предложит компаниям стимулы для ограничения потребления природного газа, сообщает The Wall Street Journal. Как пишет издание, это станет новым шагом в экономической войне между Европой и Россией.
Берлин публично сообщил об этих мерах в воскресенье, 19 июня, после того, как Россия на прошлой неделе прекратила поставки газа в Европу. В частности, поставки газа в Европу резко упали через газопровод Северный поток.
В связи с этим Европа может недозаполнить хранилища, что может привести к нехватке газа зимой. Кроме того, действия России по созданию дефицита газа приводят к росту цен на него, создавая дополнительное давление на европейские экономики, столкнувшиеся с высокой инфляцией.
Министр экономики и энергетики Германии Роберт Габек считает, что «это стратегия Путина, чтобы нас возмутить, повысить цены и разделить нас»
«Мы этого не позволим. Мы будем защищаться решительно, точно и продуманно», — заявил Габек.