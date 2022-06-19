Артиллерия ВСУ нанесла удар по штабу «армии ДНР» 19.06.2022, 22:54

Много 200-х и 300-х.

В субботу, 18 июня, артиллерия Вооруженных Сил Украины полностью разгромила здание штаба "1-го Корпуса Народной Милиции ДНР", что находится в Донецке.

Об этом сообщил народный депутат Украины, член фракции партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко на своем канале в Telegram.

По словам Алексея Гончаренко, среди оккупантов много раненных и погибших, в том числе, офицеры армии страны-террориста.

"Много двухсотых и трехсотых. Есть представители офицерского состава российской армии", - написал народный депутат.

Это также подтвердил на своем Telegram-канале Игорь Стрелков - офицер ФСБ РФ, который ранее руководил боевиками в "ДНР". Здание штаба сгорело.

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