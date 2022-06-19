Александр Опейкин: Унижение белорусов в Украине за паспорт — не только несправедливое, но и глубоко нерациональное 19.06.2022, 22:59

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Это выстрел в ногу самим себе.

Исполнительный директор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин написал в Фейсбуке большой текст, вызванный очередными известиями о том, с какими искусственно созданными проблемами и сознательными унижениями на украинско-польской границе только за свой паспорт сталкиваются белорусы, которые помогают украинцам в это трудное время. По его мнению, такое отношение со стороны украинских властей — не только несправедливое, но и глубоко нерациональное, выстрел в ногу самим себе.

Я не хотел бы давать какие-то эмоциональные оценки примерам притеснения белорусов в Украине. Всегда можно закрыть глаза на то, что это несправедливо, ведь идет война, а на войне вообще много чего несправедливого.

Но ведь это еще и глубоко нерационально, и об этом уже нельзя молчать.

Несправедливо, так как умышленно либо по незнанию не называются причинно-следственные связи.

Любимый тезис украинского политикума — «из Беларуси на наши города летят ракеты». Но ведь это не причина, это — результат. Результат того, что в 2020-21 году все наши соседи решили недальновидно сыграть в свои «геополитические и национальные интересы».

Белорусы уже видели все эти звонки Макрона и Меркель, затягивание решений по санкциям, нежелание «разозлить Путина», выгодную торговлю с диктатурой на нашей крови.

Белорусы стремились создать новое демократическое пространство в регионе, которое было бы буфером безопасности для стран ЕС и Украины. Пока где-то строились схемы по обходу санкций, через тюрьмы и пытки проходили десятки тысяч белорусов. Сотни тысяч вынуждены были уехать (по последним данным за два года выдано более 650 тысяч шенгенских виз, это без учета Грузии, Турции, Украины, Израиля, Узбекистана и Кыргызстана).

Все белорусское сознательное общество предупреждало и Запад, и Украину о будущих последствиях такой политики.

Положительное торговое сальдо Беларуси с Украиной за 2021 год составило почти 3,5 млрд долларов. 3,5 миллиарда, потраченных украинскими избирателями на укрепление карательного аппарата Лукашенко, полной зачистки гражданского общества, финансирование пропаганды (в том числе антиукраинской), поддержку силовиков, готовых выполнить любой приказ. Что этого не понимало украинское руководство, я сомневаюсь. Почему тогда не прекратили преступную торговлю?

А сегодня секретарь СНБО Алексей Данилов заявляет, что «белорусы нас предали». По словам господина Данилова, будто бы белорусский министр обороны и председатель пограничного комитета 22 февраля в телефонных разговорах клялись, что никакого нападения из Беларуси не будет.

Простите, почтенный господин Данилов, при всем уважении, но с кем вы договаривались? Эти люди предали свой народ, свою Конституцию, свою клятву. Это белорусы низшего сорта, без совести и чести, ну и без какого-либо легитимного права представлять Беларусь.

Любые гарантии, обещания, обязанности от имени белорусского государства и белорусского народа может давать только национальное демократически избранное правительство Беларуси! Вас предали граждане Хренин, Лаппо и Лукашенко, а не белорусы.

Дело в том, что когда играешь в Realpolitik, нужно быть осторожным, ведь можно попасть на мошенников, которые выдают себя за президентов и министров с липовой справкой о 80% поддержки, а потом пропадают и не снимают трубки.

Нерационально, так как Украина имеет врага в виде нелегитимного белорусского государственного аппарата, но имеет союзника в виде белорусского общества.

По разным опросам однозначно против войны в Украине выступает 70% белорусов внутри страны и 90% в диаспоре. Почти все мои друзья и знакомые в диаспоре что-то делают для Украины: волонтерят, донатят, едут добровольцами, медиками, устраивают сборы и акции поддержки. Белорусская айтишка донатит миллионы долларов и крипты в Украину.

Белорусы едут отдавать жизнь в войне против России. В поддержку Украины сегодня работают десятки белорусских организаций и фондов, медиа и инициатив. Нужно понять, что это не просто обычные доброжелатели, которые выгорают через 2—3 места. Это профессиональные общественные институты с человеческим и финансовым ресурсом, сотрудниками и волонтерами, которые в состоянии вести борьбу годами.

Это огромный ресурс, и терять такой ресурс во время тяжелейшей войны — это преступление.

Поддержка общества европейских стран важна, но народы стран ЕС, США и Британии все-таки живут своей внутренней политикой и своими проблемами. Украинский вопрос уже вызывает определенное утомление.

Белорусы же в большинстве воспринимают войну в Украине как продолжение своей борьбы за свободу и независимость с августа 2020 года, они не отличают беду украинцев от своей, так как знают причинно-следственные связи, о которых я писал вначале.

Поэтому поддержка белорусов скорее всего будет очень долгосрочной и не будет конъюнктурной. Для белорусов победа Украины в войне — это еще и большая надежда.

Политические элиты в Украине и на Западе, наконец, должны понять, что без демократической Беларуси никакой «зоны общей безопасности» в регионе построить будет невозможно. Постоянная военная угроза Киеву с севера, Варшаве и Вильнюсу с востока — это риски для всех инвесторов, отсутствие адекватного дешевого транзита, торговли, передвижения людей.

Освобождать Беларусь нам придется всем вместе, другого пути здесь не будет, так как благополучие и безопасность Украины напрямую взаимосвязано с благополучием и безопасностью Беларуси.

И не советую пытаться договариваться с Лукашенко сегодня, ведь завтра вы получите еще большую проблему, чем 24 февраля.

Ущемление белорусов в Украине — это выстрел себе в ногу. На границе по 7 часов «шмонают» совсем не тех белорусов. Сегодня в Украину едет лучший белорусский человеческий ресурс: волонтеры, добровольцы, общественные деятели, предприниматели, журналисты, те, кто душою сочувствует и жертвует собой для победы.

Кстати, список белорусов-лукашистов, соучастников репрессий, к которым действительно было нужно своевременно применить санкции, мы направили в СНБО еще в начале 2021 года. Но там ответили, что «нет оснований». Ну, ок. Попробуем прислать еще раз.

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