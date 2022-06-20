ВСУ в районе Змеиного уничтожили группу элитного спецназа ФСБ 9 20.06.2022, 7:40

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Там же был подбит и российский буксир «Василий Бех».

Вооруженные силы Украины уничтожили вместе с буксиром "Василий Бех" группу спецназа ФСБ России "Альфа". Об этом в Telegram сообщил украинский журналист Роман Цимбалюк.

Отмечается, что речь идет об элитных бойцах российского спецназа. Кроме того, стало известно о том, что один из погибших - старший оперуполномоченный 2-го отдела Управления "А" Центра специального назначения ФСБ России, капитан Илья Цуприк.

Кроме того, сообщается, что группа спецназа была уничтожена на острове Змеиный - там же был уничтожен и российский буксир.

Справка: Буксир "Василий Бех" был построен на Астраханском судоремонтном заводе и принят в состав Черноморского флота РФ в 2017 году.

Напомним, утром 17 июня стало известно о том, что украинские военные "Гарпуном" попали во вражеский буксир. Это произошло, когда судно транспортировало на оккупированный остров оружие.

Впоследствии стало известно о том, что буксир загорелся и превратился в плавучий костер. Вследствие попадания ракеты было ликвидировано 70% экипажа противника, судьба других - неизвестна.

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