«Белорусский батальон бьется достойно!» 1 20.06.2022, 7:48

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Украинская певица Alyona Alyona рассказала об отношении к белорусам.

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona в интервью «Нашай Нiве» рассказала о белорусско-украинских отношениях.

- Согласишься ли с тем, что после войны украинцам куда сложнее будет восстановить отношения между людьми (например, с той же Беларусью), чем инфраструктуру?

- Сложности будут в любом случае. С инфраструктурой на самом деле проще: засучил рукава и пошел работать. Отношения же между людьми наладить после такого разрыва — дело не одного года.

Мы не ожидали, что настоящими братьями для украинцев станут люди Польши. Сюрпризом оказалась поддержка со стороны Британии — раньше мы плотно не дружили. С другой стороны, никто не ожидал, что появится белорусский батальон (полк имени Кастуся Калиновского — ред.), который пойдет на фронт и станет сражаться в аду. Но ведь он бьется и бьется достойно!

Не думаю, что с народом Беларуси будет сложно что-то отстроить, так как от него не так много чего и ожидали. Страна не вступила в войну как самостоятельное государство, не активировала армию. Да, ее территория стала местом, откуда Россия пускала по моей родине ракеты. Но в тоже время белорусы через партизанство показали свой протест. Как могли — в тех условиях, когда собственный народ уничтожает правитель-диктатор, это уже немало.

К тому же вы существенно пострадали два года назад, когда боролись за свободу из-за протестов. У белорусов определенно тоже были ожидания от Украины — и не факт, что все они сбылись. И не факт, что вообще страны-соседки в то время поддержали Беларусь так, как требовалось народу, как он этого жаждал.

Поэтому отношения, о которых ты спросил, это не только «Украина — Беларусь», но и «Беларусь — Украина». Это две стороны, у которых есть свои аргументы, опыт и интересы.

Тем не менее, уверена, что в будущем отношения нормализуются. В отличии от отношений с россиянами.

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