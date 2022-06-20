Пощечина Путину 11 20.06.2022, 7:57

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О чем говорит отказ президента Казахстана признать «ЛДНР».

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев — один из немногих чиновников на Петербургском международном экономическом форуме в присутствии президента России Владимира Путина заявил, что его страна не собирается признавать так называемые «народные республики» Донбасса и вообще считает их «квазигосударствами».

Это заявление казахстанского президента стало не просто очередной пощечиной для Владимира Путина, «достижения» которого в Украине никто в мире не собирается признавать и одобрять. Это заявление Касыма-Жомарта Токаева еще раз продемонстрировала крах всей внешней политики России - в том числе и на постсоветском пространстве, пишет Виталий Портников для «Радио.Свобода».

Казахстан можно считать ближайшим союзником России. Эта страна была одним из государств-основателей Евразийского экономического союза и ОДКБ. Однако президент Казахстана с возмущением отвергает саму возможность участия своей страны в авантюре признания «ЛДНР» — той самой авантюре, которой Путин мотивировал нападение на Украину. И, кстати, не только «ЛДНР». Токаев заявил, что его страна не может признать независимость Абхазии и Южной Осетии - других «квазигосударств», независимость которых была признана Россией после нападения на Грузию в 2008 году.

Но разве один Токаев? Никто из руководителей бывших советских республик не признал вымышленные в Кремле формирования.

При этом вряд ли надо напоминать, что Токаев многим обязан лично Путину. Именно ввод в Казахстан войск ОДКБ в 2022 году помог Токаеву не только остановить народное восстание, но и одержать победу в клановой борьбе с предшественником Нурсултаном Назарбаевым и родственниками бывшего президента. Но, пожалуй, даже благодарность не позволяет руководителю Казахстана признавать вымышленные в Кремле «государства».

И мотив этого сопротивления внешнеполитическим авантюрам Путина очевиден. Если сегодня согласиться с тем, что так называемые «народные республики» — настоящие государства, кто мешает Путину завтра объявить «народной республикой» какую-то область Казахстана? Ведь «самоопределение» Западноказахстанской области ничем не отличается от «самоопределения» Донецкой или Луганской областей.

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