Ученые нашли неожиданного предка земляного волка 20.06.2022, 8:18

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Он жил в Китае.

Сегодня в Африке живет своеобразный родственник гиены, питающийся термитами, — земляной волк. Однако 15 миллионов лет назад его ближайший родственник жил на несколько тысяч километров восточнее, на севере Китая и был первой гиеной, что начала разбавлять мясную диету «приправами» из насекомых.

Земляного волка (Proteles cristatus) сегодня можно встретить только в восточной и южной Африке: это сравнительно некрупное животное, размером с небольшую собаку, скрытное и даже робкое, избегающее любых контактов с человеком. Активен этот зверь преимущественно ночью, тогда как день проводит в глубоких норах, благодаря чему и получил свое название, пишет Vertebrata PalAsiatica.

Главное отличие земляного волка от других гиен — его диета: он кормится почти исключительно термитами, редко разбавляя свое меню другими беспозвоночными. Именно по этой причине у него широкий и мускулистый язык, клейкая слюна и упрощенные коренные зубы, не приспособленные к разрезанию мяса.

Судя по данным генетического анализа, эволюционная линия земляного волка отделилась от других гиеновых примерно 15 миллионов лет назад, после чего он развивался независимо от своих родственников. Тем не менее первые ископаемые кости, вне всяких сомнений принадлежащие этому виду, появляются в палеонтологической летописи лишь четыре миллиона лет назад, и до последнего времени ученые не знали, где и как возникли предки этого необычного зверя.

Теперь, похоже, у палеонтологов появилась первая зацепка: в китайской провинции Ганьсу были найдены два окаменевших черепа, отличавшиеся довольно странной для гиен анатомией. У нового вида, названного большеухой ганьсуеной, или Gansuyaena megalotis, было широкое нёбо, как у земляного волка, относительно крупные глазницы и огромные слуховые буллы, которые говорят о наличии у животного очень острого слуха.

Скорее всего, ганьсуена была лишь первым животным, которое начало разбавлять «классическую» мясную диету своих родственников насекомыми и ступило на путь специализации, который в конце концов привел к земляному волку. Конечно, нельзя абсолютно уверенно утверждать, что именно она была прямым предком современного волка (все-таки между ее вымиранием и его появлением прошло почти десять миллионов лет!), но, изучив ее окаменелости, ученые наконец-то получили первые подсказки о начале эволюционной истории этого самого странного из современных гиен.

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