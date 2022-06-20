Партия Макрона победила на выборах, но потеряла большинство в парламенте Франции 5 20.06.2022, 8:19

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Фото: Reuters

Обработаны 100% бюллетеней.

Во Франции состоялся второй тур выборов в парламент. После обработки 100% бюллетеней стало известно, что победу одержал блок действующего президента Эммануэля Макрона Ensemble! (Вместе!). Результаты голосования в ночь на понедельник, 20 июня, обнародовало МВД страны.

Так, коалицию Макрона поддержали 38,57% избирателей, левый Новый народный экологический и социальный союз (Nupes) Жан-Люка Меланшона получил 31,6% голосов, партия Марин Ле Пен Национальное объединение - 17,3%, Республиканцы - 6,98%.

Таким образом, партия Вместе! получает в новом парламенте 245 мест, блок Nupes - 131, партия Марин Ле Пен - 89, Республиканцы - 61. Кроме того, в парламенте будет 22 депутата от разных левых сил, десять - от разных правых сил и десять депутатов-регионалов.

Итак, коалиция Макрона не получила абсолютное большинство мест в Национальном собрании. Такая ситуация во Франции сложилась впервые со времен Франсуа Миттерана в 1980-х годах.

"Парламент будет парализован, и Макрону будет трудно принимать законы и особенно - спорные проекты по реформированию пенсионной системы", - пишет издание Politico.

Напомним, 12 июня во Франции прошел первый тур парламентских выборов. Тогда первое место заняла пропрезидентская коалиция Вместе! (25,75% голосов), минимально обогнав ближайшего оппонента.

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