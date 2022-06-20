В Северодонецке ликвидировали почти 30 кадыровцев 20.06.2022, 8:27

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При этом оккупантов из отряда «Ахмат» не вступали в непосредственные бои с украинскими военными.

На прошлой неделе во время боев за Северодонецк только ликвидировали 28 оккупантов из отряда "Ахмат" (Республика Чечня). Количество раненых - по меньшей мере 47.

Об этом сообщил журналист и блогер Роман Цимбалюк.

По его данным, среди погибших кадыровцев: Долдаев Махмуд, Мусаев Мовла, Бакмурзаев Ховажи, Иблиев Магомед, Джабраилов Малик, Любхан Зайнул, Яндиев Аслан и другие.

Цимбалюк отметил, что кадыровцы понесли потери несмотря на то, что не вступали в прямые бои с украинскими защитниками.

"Следует отметить, что отряд "Ахмат" не привлекается к непосредственным боевым действиям, а лишь к зачистке улиц и домов", – написал Цимбалюк.

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