закрыть
20 июня 2022, понедельник, 10:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белоруска получила престижную немецкую литературную премию

  • 20.06.2022, 8:31
  • 1,260
Белоруска получила престижную немецкую литературную премию
Вольга Гапеева

Награда была присуждена за эссе «В защиту поэзии».

Во Франкфурте-на-Майне в воскресенье, 19 июня, состоялась церемония награждения литературной премии Wortmeldungen немецкого фонда Crespo Foundation. Премия была присуждена белорусской поэтессе, прозаику, переводчице и члену белорусского ПЕН-Центра Вольге Гапеевой за ее эссе на немецком языке "В защиту поэзии во времена продолжительного изгнания" (Die Verteidigung der Poesie in Zeiten dauernden Exils).

В обосновании учредителей награды говорится, что Гапеевой удается удивительным образом переплести размышления о доме и своих корнях с размышлениями о насилии и власти. В своей выдающейся работе писательница "противопоставляет деспотическим структурам власти поэтическое, кочевое мышление". Отмечается также, что "ее искусно выстроенная мольба о сопротивлении поэзии приобретает удручающую актуальность на фоне войны против Украины".

Литературная премия Wortmeldungen вручается фондом Crespo Foundation с 2018 года. В 2021 году награду получила немецкая писательница и поэтесса Марион Пошманн (Marion Poschmann).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Дело Лукашенко пахнет керосином
Дело Лукашенко пахнет керосином Артем Черников
Фиаско Лукашенко в прямом эфире
Фиаско Лукашенко в прямом эфире Telegram-канал «Ник и Майк»
Истинная личина российских боссов
Истинная личина российских боссов Леонид Невзлин
Урок «беллита» для чиновников
Урок «беллита» для чиновников Ирина Халип