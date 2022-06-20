Тяжело больной товарищ Путин 8 20.06.2022, 8:37

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фото: getty images

Андрей Пионтковский назвал условие для «дворцового переворота» в РФ.

Российский миллиардер Роман Абрамович тесно связан с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Его убьют, если он пойдет против власти.

Об этом рассказал политолог Андрей Пионтковский в эфире марафона, передает УНИАН.

"Я бы не питал никаких иллюзий. Абрамович боится Путина. Если он реально будет играть против Путина, по законам той преступной группировки, к которой они принадлежат, его просто убьют. Это человек на 100% исполняет волю Путина. Абрамович знает, если он отступит в сторону, его просто ликвидируют", – отметил эксперт.

При этом он указал, что олигархи в РФ полностью зависят от Путина.

"Единственная их форма освобождения от той зависимости, которую они и выбирают, - покинуть Россию и попытаться спасти часть своих активов", - заявил Пионтковский.

По его словам, "дворцовый переворот" может произойти, когда начнется контрнаступление ВСУ.

"Первым поразительным успехом станет освобождение Херсона. Это произведет шоковое впечатление на российское общество и людей в бункере. Тогда мы и услышим фразу: "Тяжело больной товарищ Путин допустил серьезные ошибки по украинскому вопросу", - подытожил политолога.

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