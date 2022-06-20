Вылетел из авто на 20 метров: в Гродненской области водитель пытался избежать столкновения с косулей

Вылетел из авто на 20 метров: в Гродненской области водитель пытался избежать столкновения с косулей6
- 20.06.2022, 8:40
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По факту ДТП назначена проверка.
В Гродненской области произошло ДТП из-за внезапно выбежавшей на дорогу косули: автомобиль съехал под откос и перевернулся, водителя с травмами госпитализировали, сообщили в ГАИ.
Как рассказали в областной автоинспекции, авария случилась в 3 часа ночи 18 июня.
32-летний мужчина за рулем Audi двигался по шоссе Р-99 «Барановичи-Пограничный-Гродно» в направлении агрогородка Кваторы. На прямом участке дороги он ошибся со скоростью движения, не справился с управлением и съехал в правый кювет, где автомобиль опрокинулся.
В результате мужчина вылетел из салона автомобиля на 20 метров. С травмой головы, переломом ноги, ушибом живота и грудной клетки его доставили в местную больницу. К слову, водитель не был пристегнут ремнем безопасности.
Как рассказал сам пострадавший, перед ним на дорогу внезапно выбежала косуля — поэтому автомобиль и оказался в кювете.
По факту ДТП назначена проверка.