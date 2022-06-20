Бойцы ВСУ прямым попаданием ликвидировали вражеский танк в степях Донбасса 3 20.06.2022, 8:45

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Сильное видео.

На Донбассе Вооруженные Силы Украины попали во вражеский танк.

Соответствующую информацию обнародовали в оперативно-тактической группировке "Север".

"Наши мужественные воины отчитываются: в степях Донбасса "потерялся" очередной танк оккупантов! Специалисты Вооруженных Сил Украины прямым попаданием с закрытых позиций ликвидировали вражескую технику!" – сообщили в ОТУ "Север".

Также в группировке призвали верить в ВСУ, ведь победа за нами.

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