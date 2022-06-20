закрыть
20 июня 2022, понедельник, 10:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Бойцы ВСУ прямым попаданием ликвидировали вражеский танк в степях Донбасса

3
  • 20.06.2022, 8:45
  • 3,794
Бойцы ВСУ прямым попаданием ликвидировали вражеский танк в степях Донбасса

Сильное видео.

На Донбассе Вооруженные Силы Украины попали во вражеский танк.

Соответствующую информацию обнародовали в оперативно-тактической группировке "Север".

"Наши мужественные воины отчитываются: в степях Донбасса "потерялся" очередной танк оккупантов! Специалисты Вооруженных Сил Украины прямым попаданием с закрытых позиций ликвидировали вражескую технику!" – сообщили в ОТУ "Север".

Также в группировке призвали верить в ВСУ, ведь победа за нами.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Дело Лукашенко пахнет керосином
Дело Лукашенко пахнет керосином Артем Черников
Фиаско Лукашенко в прямом эфире
Фиаско Лукашенко в прямом эфире Telegram-канал «Ник и Майк»
Истинная личина российских боссов
Истинная личина российских боссов Леонид Невзлин
Урок «беллита» для чиновников
Урок «беллита» для чиновников Ирина Халип