Бойцы ВСУ прямым попаданием ликвидировали вражеский танк в степях Донбасса

Бойцы ВСУ прямым попаданием ликвидировали вражеский танк в степях Донбасса3
- 20.06.2022, 8:45
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Сильное видео.
На Донбассе Вооруженные Силы Украины попали во вражеский танк.
Соответствующую информацию обнародовали в оперативно-тактической группировке "Север".
"Наши мужественные воины отчитываются: в степях Донбасса "потерялся" очередной танк оккупантов! Специалисты Вооруженных Сил Украины прямым попаданием с закрытых позиций ликвидировали вражескую технику!" – сообщили в ОТУ "Север".
Также в группировке призвали верить в ВСУ, ведь победа за нами.