В Беларуси готовят масштабное повышение налогов 18 20.06.2022, 8:52

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Минфин уже анонсировал «системные решения».

Минфин завершил прием предложений по корректировке Налогового кодекса. Высока вероятность, что на фоне кризисных явлений в экономике ставки основных налогов могут измениться.

В последние годы в Беларуси наметился тренд — изменения фискального законодательства стали постоянными, и 2022 год не будет исключением.

На фоне планового дефицита бюджета в разы были повышены ставки единого налога для индивидуальных предпринимателей, а для юрлиц увеличивается налог на прибыль.

Как известно, в нынешнем году минскому городскому и областным «советам депутатов» было предоставлено право повысить на два процентных пункта (с 18 до 20 %) ставку налога на прибыль. И в І квартале местные власти налоговую нагрузку на бизнес повышали.

«Корректировка» налогового законодательства с высокой вероятностью продолжится.

Минфин уже анонсировал «системные решения» и возможную «корректировку ставок основных налогов».

«Сейчас время оперативного реагирования на вызовы. Если нужно будет повышать ставку НДС, мы, безусловно, будем обсуждать данный вопрос и просчитывать последствия этой меры», — подчеркнул первый заместитель министра финансов Дмитрий Кийко на мартовском деловом форуме, организованном Республиканской конфедерацией предпринимательства.

Инициативы по корректировке налогового законодательства исходят и от бизнеса, который выступает за то, что в условиях кризиса государству следует оказать поддержку реальному сектору экономики. Например, Белорусский союз предпринимателей предлагает временно повысить ставку НДС, но при этом снизить расходы производственных компаний на уплату взносов в ФСЗН.

В свою очередь, эксперты Республиканского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) рассказали корреспонденту «Белорусы и рынок», что «в целях насыщения рынка страны критически важными товарами» предлагают установить ставку НДС в размере 0 % при реализации и ввозе на территорию Беларуси продовольственных товаров, товаров для детей, детского питания, лекарственных средств и товаров медицинского назначения.

Для развития в стране производственного предпринимательства и программ импортозамещения бизнес-союз предлагает освободить субъектов хозяйствования от уплаты НДС при ввозе на территорию страны технологического оборудования и запасных частей к нему.

Предложения бизнеса по корректировке налогового законодательства будут рассматриваться в ближайшие месяцы в Минфине.

Корреспондент газеты «Белорусы и рынок» поинтересовался у членов консультативного совета по налоговой политике при Минфине, какие предложения по корректировке фискального законодательства они собираются вносить и как оно может измениться.

Жанна Тарасевич, директор Бизнес союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М. С. Кунявского:

— Действуют санкции, предприятия и бюджет находятся в сложных условиях, поэтому, вероятно, придется пересматривать как доходные, так и расходные статьи бюджета. Конкретные изменения в налоговом законодательстве с 2023 года будут зависеть от экономической ситуации в стране, от того, насколько наши предприятия смогут адаптироваться к санкциям.

При негативном сценарии ставки некоторых налогов, наверное, могут быть увеличены. Бизнес-союзы будут настаивать на том, чтобы в случае корректировки отдельных налогов совокупная налоговая нагрузка не повышалась. Дело в том, что с учетом взносов в соцстрах фискальная нагрузка в Беларуси выше, чем в других странах ЕАЭС.

Мы вообще предлагаем понизить ставки налогов для предприятий, которые экономике сейчас больше всего нужны, а именно для малых и средних компаний, которые занимаются экспортом и импортозамещением. Одновременно предлагаем ограничить возможности местных властей в части повышения ставок налогов на прибыль, на землю и на недвижимость.

С учетом тревожных тенденций в экономике, на наш взгляд, в стране нужно поддержать малообеспеченных людей и увеличить стандартный вычет до уровня бюджета прожиточного минимума, то есть чтобы с зарплаты людей, доходы которых невелики, не уплачивался подоходный налог.

Что еще важно отметить в части налогов? Известно, что с 2023 года физлица, которые будут заниматься предпринимательской деятельностью, станут уплачивать налог на профессиональный доход. Однако до сих пор неизвестно, какие виды экономической деятельности они смогут осуществлять.

Мы полагаем, что перечисленные вопросы, которые касаются налогообложения юрлиц, индивидуальных предпринимателей и физлиц, вызовут наибольшее количество дискуссий и будут обсуждаться на заседаниях консультативного совета по налоговой политике при Минфине.

Жанна Рогова, директор Бизнес-союза предпринимателей и юридических лиц «Конструктивный диалог»:

— В регионах такого количества крупных компаний, как в столичном регионе, нет, и деловая активность зачастую связана с работой индивидуальных предпринимателей. По этой причине мы подготовили предложения по их поддержке путем корректировки налогового законодательства.

В 2022 году налоговая нагрузка на ипэшников существенно выросла. В связи с изменениями в Налоговом кодексе многим пришлось перейти на общую систему налогообложения, а она оказалась обременительной для предпринимателей. В регионах далеко не каждый предприниматель может самостоятельно в ней разобраться или нанять квалифицированного бухгалтера.

В 2022 году десяткам тысяч индивидуальных предпринимателей, которые занимаются розничной торговлей, разрешили применять упрощенку, и мы просим государство, чтобы это право у них осталось и в 2023 году. Переход на общую систему налогообложения неизбежно повысит затраты ипэшников, и некоторые из-за этого могут быть вынуждены свернуть свою деятельность.

В целом нынешние условия для работы индивидуальных предпринимателей благоприятными назвать нельзя. Покупать товары в России за наличный расчет в прошлом году запретили, появилось требование об обязательном наличии кассовых аппаратов у ипэшников, которые занимаются розничной торговлей.

Из-за постоянных изменений в законодательстве, в том числе налоговом, субъектам хозяйствования крайне трудно планировать свою деятельность. Поэтому еще одно предложение бизнеса сводится к тому, чтобы об изменениях налогового законодательства, которые вступят в силу в 2023 году, стало известно как можно раньше.

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