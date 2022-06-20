Где в Беларуси будет до +34°С? 2 20.06.2022, 8:56

2,338

В стране объявили оранжевый уровень опасности из-за жары.

Специалисты Белгидромета предупредили белорусов о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении. Что ждать от погоды на неделе с 20 по 26 июня?

По данным синоптиков, 20 июня, в понедельник, днем на юге Беларуси температура воздуха поднимется до +30 +34°С. Из-за этого объявили оранжевый уровень опасности.

В МЧС рассказали, что белорусов могут поджидать следующие опасности:

гибель людей на воде при купании,

возникновение природных пожаров, а также пожаров в жилых домах и в производственных зданиях,

затруднение работы речного транспорта,

аварии на железнодорожном транспорте из-за деформации рельс,

увеличение дорожно-транспортных происшествий и нештатных ситуаций на системах жизнеобеспечения и энергетики,

высока вероятность тепловых ударов.

В целом 20 июня будет облачно с прояснениями, отметили эксперты. Во многих районах страны пройдут кратковременные дожди, а местами даже грозы.

Ветер подует переменных направлений со скоростью 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. При грозах местами до 15-20 м/с.

В среднем температура в Беларуси поднимется до +24 +29°С, по северу — +18 +23°С.

Похолодает?

Как рассказал известный белорусский синоптик Дмитрий Рябов, со вторника, 21 июня в Беларуси станет прохладнее. Дожди продолжат идти.

В среду, 22 июня ночью ожидают +7…12°С, днем — +16…24°С.

23 июня, в четверг, предварительно, установится переменная облачность с прояснениями. Днем — слабые дожди и кратковременные грозы. Ветер усилиться. Температура ночью — +9 +14°С, днем — +14…18°С.

В конце рабочей недели, 24 июня, синоптики прогнозируют от +13°С по северо-востоку Беларуси до +20°С по западу.

Что на выходных?

По предварительному прогнозу Рябова, на выходных, 25 и 26 июня, придут фронты с юго-восточной Европы.

В субботу и воскресенье, вероятно, пройдут дожди, в некоторых районах — грозы.

Ночью 25 июня ожидают +10..+15°С, днем температура поднимется до +19…26°С.

В воскресенье, 26 июня — +16°…24°C.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».