ISW: Удачные контратаки ВСУ парализовали врага на двух направлениях
- 20.06.2022, 9:00
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Оккупанты будут отступать на этих участках фронта.
В ближайшие недели контратаки Вооруженных сил Украины будут еще больше угрожать российским оккупантам в Херсоне и Запорожской области. Об этом говорится в анализе Института изучения войны.
Отмечается, что недавние контратаки ВСУ вынудили россиян сосредоточиться на удержании своих оборонительных позиций вдоль южной оси, передает ISW.
Украинский Генштаб сообщил, что враг усиливает системы ПВО в Херсонской области, вероятно, в ответ на непрерывные успешные атаки украинской авиации к югу от Давыдова Брода.
Аналитики ISW прогнозируют, что локальные украинские контратаки продолжат отбрасывать российские войска, особенно вдоль границы Херсонской и Николаевской областей, и в ближайшие недели могут еще больше угрожать оккупированному Херсону.
В то же время успешные украинские контратаки в районе Запорожья вынуждают российские войска срочно перебрасывать подкрепления на этот ослабленный участок линии фронта.
Аналитики ISW считают, что оккупанты, вероятно, стягивают войска в Запорожскую область для защиты от продолжающихся украинских контратак на Мелитополь, которые могут угрожать российскому контролю над городом.
Отмечается, что Кремль продолжает рассматривать свое вторжение в Украину как "специальную военную операцию", а не как войну, и этим активно препятствует российским вооруженным силам.