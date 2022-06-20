Полное унижение Лукашенко 4 20.06.2022, 9:09

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фото: ТАСС

Наступающая неделя будет горячей.

Медиапространство продолжает анализировать последствия желания затащить на ПМЭФ хоть какого-то главу государства, коим выступил в итоге Токаев. Президент Армении не в счет, ввиду декоративного характера поста, Додика из Боснии и Герцеговины тоже не считаем, он ездит всюду, куда приглашают (кстати, фото встречи можно назвать «два додика», причем только одного стоит писать с большой буквы, так как фамилия), пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Желание это вылилось в три дня позора, в том числе в прямом эфире, включая отказ принять последним кремлевскую награду. Такого не позволял себе никто. Но, похоже, за Токаевым все увереннее вырисовывается тень Китая, так что это послание от двух стран одновременно. Речь самого Си на форуме также не была комплементарной Кремлю.

Мы согласны с тем, что это было самое позорное выступление, которое можно объяснить только тем, что нужно было продемонстрировать еще живого кремлевского старца.

На фоне демарша Казахстана неучастие агрофюрера в ПМЭФ заиграло новыми красками. Вынесем за скобки, что этого «главу государства» даже российским бизнесменам сложно продать как высокого гостя. Предположим, что на сцене были трое, и агрофюрер должен как-то реагировать на ситуацию. Что ему сказать?

Поддержать Токаева публично? Это означает публично отказаться от поддержки Кремля. И тогда «игра в имитацию» теряет всякий смысл. Это кидалово Кремля в прямом эфире и на территории России. На мероприятии, которое должно быть символом экономического величия, но стало прощальным банкетом в ресторане первого класса на Титанике.

Поддержать кремлевского старца? Тогда имитацию нужно прекращать уже сегодня и срочно лезть в один окоп, забывая обо всех попытках «выкрутиться». А самое главное - это чистосердечное признание в том, что он слабее Токаева и не в состоянии принимать самостоятельные решения.

Попробовать сказать что-то невнятное? Еще хуже двух первых вариантов. Полное унижение.

Так что стендап в Бобруйске случайно стал самым меньшим унижением из возможных.

Следующая неделя будет горячая.

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