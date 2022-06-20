Украинские бойцы сбили вражеский Су-25 на Донбассе: в плен попал летчик-«вагнеровец» 12 20.06.2022, 9:15

10,358

Во время допроса оккупант рассказал много интересного.

Украинские военные сбили российский штурмовик Су-25 под Светлодарском Донецкой области. Летчик-"вагнеровец" попал в плен.

Об этом в Facebook сообщил украинский журналист Юрий Бутусов.

По его данным, российский штурмовик - трофей воинов 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев. Его приземлили 18 июня выстрелом из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла".

Украинским защитникам удалось взять в плен российского пилота Андрея Федорчукова. Во время допроса он признался, что является наемником частной военной компании Вагнера.

За участие в войне против Украины Федорчуков получал 205 тысяч рублей в месяц. 18 июня он получил приказ атаковать опорный пункт Вооруженных сил Украины. Ранее летчик вылетал на бомбардировку украинских городов.

При себе пленный оккупант имел навигатор американской фирмы Garmin и смартфон с программой ПроНебо (ProNebo) для более точной навигации.

"У российской авиации большие проблемы с навигацией. Не доверяют своему Глонассу, все бы им американским пользоваться. Интересно, сколько Гарминов используется ВС РФ и могут ли американцы отследить их передвижения? Это были бы ценные данные", – отметил Бутусов.

Журналист назвал Федорчукова "важным призом", ведь оккупант к "вагнеровцам" Россия относится по-особенному.

"Федорчук очень надеется на обмен – он понимает, что является наемником, и его могут не выставить на обмен, и он может пострадать за свои преступления. К "вагнеровцам" в Украине особый счет, у этих руки по локоть в крови, они специалисты по убийству мирных жителей", – пишет журналист.

Добавим, что Су-25 – одноместный бронированный инфразвуковой штурмовик, предназначен для оказания авиационной поддержки в зоне боевых действий днем и ночью в условиях визуальной видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами в случае летной погоды.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».