Главарь «ДНР» в захваченном Мариуполе: С властями Беларуси есть определенные контакты 11 20.06.2022, 9:32

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Денис Пушилин

Пушилин рассказал о сотрудничестве с режимом Лукашенко.

Сотрудничество властей Беларуси с захваченным российскими войсками Мариуполем уже идет, однако не в тех объемах, каких хотелось бы. Об этом заявил главарь самопровозглашенной «ДНР» Денис Пушилин, передает zerkalo.io.

— Что касается взаимодействия с Беларусью, то есть определенные контакты по линиям бизнеса, коммерческой составляющей. Поставляется продукция из Беларуси уже, поставляется и в Беларусь также продукция. Но, наверное, не в тех объемах, которые могли бы удовлетворить рынок Республики Беларусь и Донбасса. Поэтому это все сейчас в процессе.

Пушилин заявил, что они заинтересованы в сотрудничестве в сфере сельского хозяйства, поставках удобрения, техники — МАЗов, тракторов, экскаваторов. По его словам, «если говорить о металлургии, угольной продукции, тут тоже есть точки соприкосновения».

— На разных уровнях этот вопрос уже прорабатывается. Думаю, это все будет по нарастающей, все будет только активизироваться.

Он также сообщил, что белорусскую сторону готовы привлечь к восстановлению города, сейчас эти предложения прорабатываются.

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