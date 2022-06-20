Эксперты рассказали, почему в Беларуси разгоняется инфляция 1 20.06.2022, 9:45

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Что дальше будет с ценами?

В Беларуси годовая инфляция в мае разогналась до 17% в том числе из-за транспортно-логистических трудностей по доставке товаров и роста цен на сырье на мировом рынке. Так считают эксперты Евразийского банка развития. По их мнению, эти факторы продолжат влиять на рост цен в ближайшие месяцы.

«Инфляционное давление в Беларуси в мае оставалось повышенным. Потребительские цены выросли за год на 17%. Прирост цен за месяц с устранением сезонности оценивается в 0,8−0,9%, что ниже апрельского значения, но по-прежнему выше темпа, соответствующего цели 5%», — сообщают в ЕАБР.

По мнению экспертов, замедление месячной инфляции в мае связано со снижением темпов роста цен на плодоовощную продукцию.

«Очищенная от сезонности базовая инфляция (то есть инфляция без учета сезонности. — Прим. ред.) осталась на апрельском уровне — 1,3% месяц к месяцу. Это говорит о сохраняющемся давлении на цены со стороны повышения издержек из-за транспортно-логистических осложнений и роста цен на сырье на мировом рынке», — уточняют аналитики.

По из мнению, действие этих факторов сохранится в ближайшие месяцы, «однако усилится дезинфляционное влияние слабого внутреннего спроса».

В ЕАБР прогнозируют, что годовая инфляция в июне может остаться вблизи 17%.

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