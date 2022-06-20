Украинский медик взял в плен восьмерых оккупантов: мощное видео 6 20.06.2022, 9:52

4,978

Солдаты РФ рылись в новой форме для бойцов ВСУ.

Издание УНИАН опубликовало интересную историю о том, как украинский медик взял в плен восьмерых оккупантов.

«Привезли новую форму, бойцы ВСУ оставили ее на куче и ушли на позиции. Позже медик решил вернуться что-то себе подобрать, а там уже восемь роются в нашей форме.

Одному ногу прострелил, остальные сдались. Результат – медик взял в плен 8 орков», — пишет УНИАН.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».