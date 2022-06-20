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Украинский медик взял в плен восьмерых оккупантов: мощное видео

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  • 20.06.2022, 9:52
  • 4,978
Украинский медик взял в плен восьмерых оккупантов: мощное видео

Солдаты РФ рылись в новой форме для бойцов ВСУ.

Издание УНИАН опубликовало интересную историю о том, как украинский медик взял в плен восьмерых оккупантов.

«Привезли новую форму, бойцы ВСУ оставили ее на куче и ушли на позиции. Позже медик решил вернуться что-то себе подобрать, а там уже восемь роются в нашей форме.

Одному ногу прострелил, остальные сдались. Результат – медик взял в плен 8 орков», — пишет УНИАН.

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