СМИ: На острове Змеиный прогремели десятки взрывов, вспыхнул пожар 4 20.06.2022, 10:12

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Очевидцы сообщили о ракетах, летевших в сторону острова.

Рано утром 20 июня на острове Змеиный прогремели десятки взрывов, вспыхнул пожар. Очевидцы рассказывают о ракетах, которые летели в его сторону.

Об этом сообщило издание "Думская". Официального подтверждения информации пока нет.

"Информация требует официального подтверждения. Но что-то нам подсказывает, что ВСУ жарят орков", – отметили журналисты.

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