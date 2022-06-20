Бойцы ВСУ захватили около 400 российских бронемашин 20.06.2022, 10:18

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Некоторые угоняли из-под носа у врага.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины в боях против российских оккупантов захватили около 400 единиц их бронированной техники, в частности танков. Многие из них сегодня "служат" против бывших владельцев.

Об этом рассказал 21-лейтний командир одного из танковых подразделений Виталий Тимощук в комментарии Sky News. Журналисты издания побывали на позициях ВСУ, расположенных глубоко в лесу на востоке.

По словам молодого лейтенанта, который буквально на днях окончил военную, академию, пять их четырех сотен российских танков и БМП были захвачены его подчиненными.

Член танкового экипажа Романом Баценко, который угнал два танка из-под носа у врага, рассказал, что о них бойцам сообщила наша разведка.

"Один подорвался на мине, другой работал, поэтому мы пошли за ними. Чувствовал счастье, что мы обновили наш парк. Единственный страх пришел позже, когда узнали, что два российских танка находятся всего в километре. Но они не ожидали, что мы будем такими наглыми и угоним их", – признался защитник.

В подразделении признают, что вооруженные силы врага грозны и гораздо лучше оснащены, но у них в лесу много боевого духа.

"Россиян можно победить, и нам придется проявить смекалку, чтобы пройти через это", – добавил командир Тимощук.

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