«На кассе молчат, ничего не говорят»: белорусов возмутили махинации с ценниками в магазине 20.06.2022, 10:25

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Что произошло?

В редакцию onliner.by обратился читатель с жалобой: его супруга купила в магазине два комплекта белья, как ей казалось, за 11,99 рубля. Когда минчанка пришла домой, оказалось, что трусы из разных партий стоят по-разному. За один комплект она заплатила в два раза больше — 24,99 рубля.

«Выставляют на полку первыми те трусы, что за 11,99, а глубже — те, что дороже, — возмущается мужчина. — Человек видит цену, берет несколько комплектов, на кассе молчат и ничего не говорят. Когда позвонили в магазин, выяснилось, что в два раза дороже стоят трусы „нового пошива“».

Нижнее белье обмену и возврату не подлежит, поэтому с этой покупкой уже ничего сделать нельзя, констатирует экономный читатель. «Хорошо, что жена купила только два комплекта, а ведь хотела гораздо больше», — добавляет он.

В последнее время ценники на товарах из новых партий действительно умеют удивлять — и в похожую ситуацию может попасть каждый из нас. Что по этому поводу говорит закон, рассказывает главный юрисконсульт ОО «Региональное общество защиты прав потребителей» Александра Юнидова:

— В соответствии с действующим законодательством потребитель имеет право на полную и достоверную информацию о товарах. Продавец должен представить покупателю информацию о цене товара в том числе. Она может доводиться на белорусском или русском языке несколькими способами:

— в документах, прилагаемых к товарам;

— на потребительской таре, этикетках, ценниках;

— иным способом, принятым для отдельных видов товаров.

Юрист отмечает: в ситуации с нижним бельем ценники на товаре указаны были, то есть информация о цене до потребителя была доведена надлежащим образом.

— А вопрос о возможности размещения идентичных товаров из разных партий и по разным ценам на одной полке законодательно не урегулирован, соответственно, никаких нарушений со стороны магазина нет, — уверяет специалист.

Вывод можно сделать такой: даже если вы берете с полки магазина один и тот же внешне товар, который, как вам кажется, должен стоить одинаково, ценник перед покупкой лучше проверить. Или хотя бы заглянуть перед выходом из магазина в чек и убедиться, что заплатили ровно столько, сколько хотели. Особенно это актуально с товарами, которые не подлежат обмену и возврату.

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