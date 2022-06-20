«Это отдельная жизнь» 1 20.06.2022, 10:35

Мотоциклисты рассказали о своих мотоциклах, скорости и приметах.

Всемирный день мотоциклиста отмечается 20 июня. Накануне этой даты Intex-press поговорил с обладателями двухколесных «железных коней» о том, почему они выбрали мотоцикл и чем он лучше автомобиля.

«Езду на мотоцикле можно сравнить с рыбалкой»

Алексей Василенков, 33 года, стаж вождения мотоцикла 5 лет:

Алексей Василенков

– Первый мотоцикл я купил, когда мне было 16 лет. Это была детская забава – МТ-11, без коляски, с переваренной заниженной рамой, вытянутой вилкой, а заднее колесо – от автомобиля. В общем, самопал. Ездил я на нем совсем не долго.

Потом о мотоцикле я только мечтал, тяжело вздыхал, смотрел объявления, но денег жалел – нужно было делать дома ремонт. К покупке мотоцикла – Yamaha Drag Star 1100 – меня подтолкнула жена. Стоил он 3500 у.е. Это был 2018 год.

Жена сказала, что денег всегда будет мало, поэтому берем сейчас, а дальше разберемся. Так у нас появился мотоцикл. Повезло мне с женой…

Через два года я поменял Yamaha на Kawasaki Vulcan 1600.

У меня есть и автомобиль, но это не то. Во время езды на автомобиле невозможно прочувствовать весь спектр ощущений. На мотоцикле ты получаешь такой адреналин! Особенно, когда входишь в один и тот же поворот, пытаешься взять меньший радиус и радуешься новому результату. А когда едешь компанией, в колонне, чувствуешь себя неотъемлемой частичкой единого живого организма. На автомобиле таких чувств не испытываешь.

А еще мотоцикл подарил мне братство. Я познакомился с ребятами, которые учили меня мотоджимхане, поддерживали, помогали. Мне даже не нужно было просить – они видели больше меня, замечали вещи, скрытые от моего глаза, и вносили корректировки. К примеру, высота руля. Казалось бы, мне и так хорошо, но, когда мне его отрегулировали, стало еще лучше.

Я вступил в мотоклуб. Каждый месяц у нас поездки на день-два, на разные расстояния. Ездим в Ляховичи, на Гать, Свитязь… Естественно, жизнь стала насыщеннее, а отдых активнее.

На мой взгляд, езду на мотоцикле можно сравнить с рыбалкой. Когда есть только ты и удочка. Я – не рыбак, но с мотоциклом похоже. Есть только ты, мотоцикл и дорога.

Отношение к мотоциклистам у наших автомобилистов разное. Многие, особенно после зимы, забывают о существовании мотоциклов и не смотрят в зеркала заднего вида. Приходится иногда им напоминать об этом. Делаю я это просто, в дружелюбной форме: останавливаюсь, к примеру, на светофоре и говорю водителю о том, что нужно вовремя включать поворотники и смотреть в зеркала.

Были у меня случаи, когда автомобили «подрезали» меня, выталкивали на «встречку». К счастью, все обошлось. В принципе, у нас культура вождения у многих водителей отсутствует.

Во всех поездках со мной всегда жена. Она – как жена декабриста: и в огонь, и в воду, и в дождь, и в жару. Она же и мотоподарки мне делает. В основном это элементы экипировки, очки, сапоги, куртку.

Что касается примет, то у меня есть единственная: если алкотестер показывает больше 0,1 – ехать не стоит.

«Девчонку за рулем мотоцикла пропускают везде»

Елизавета Семченко, 23 года, управляет мотоциклом 3 года:

Елизавета Семченко

– Поначалу я была пассажиром мотоцикла, а три года назад села за руль. В настоящее время у нас с парнем один мотоцикл на двоих – Yamaha R6 1999 года выпуска, который четыре года назад стоил $2500.

К покупке мотоцикла родители отнеслись с опаской, даже были против и говорили: мол, куда ты лезешь, зачем тебе это. Но после того, как они сами побывали на мотофестивале, их отношение к мотоциклам и мотоциклистам изменилось. Не могу сказать, что поддерживают мои поездки всеми руками и ногами, но говорят, что «ты уже взрослая, сама реши, что ты хочешь».

Мотоцикл дарит мне свободу, ощущение скорости. Я скажу так: в жизни надо попробовать все – и машину, и мотоцикл, и яхту. Но вождение мотоцикла отличается от автомобиля тем, что ты испытываешь непередаваемый кайф. Эмоции, которые я получаю от езды на мотоцикле, больше нигде не испытаешь! Для меня мотоцикл – это любовь.

Фото: архив Елизавета Семченко

Он подарил мне очень много хороших друзей и знакомых из различных точек Беларуси и России. Теперь, когда посещаешь мотофестивали, то только и делаешь, что здороваешься. Он также подарил мне много новых, крутых ощущений, переживаний, радости и смеха. Мото – это отдельная жизнь, которая бурлит.

К мотоциклистам у нас на дорогах кто-то относится хорошо, кто-то – не очень, кто-то пропустит, а кто-то будет до последнего противиться.

Девчонку за рулем мотоцикла пропускают всегда и везде. На светофоре ещё и пятюню дадут и пожелают хорошего дня. Быть девочкой на мотоцикле – позитивно и приятно.

Опасные ситуации, конечно же, были – мотоциклистов автомобилисты нередко «не замечают» при перестроении, но я стараюсь никогда не лезть в междурядье.

На мотоцикле я езжу в любую погоду, но также кайфую во время поездок с парнем. Хотя уже сейчас быть пассажиром страшнее: в какие-то моменты я бы затормозила, а он, наоборот, дает газу.

Байк-фестиваль, 2019 год. Фото: Архив Елизаветы СЕМЧЕНКО

Начинающим мотоциклистам я бы посоветовала для начала решить, чего ты хочешь и готов ли пустить в свою жизнь много драйва и ярких эмоций. Ну и, конечно, тем, кто только сел на мотоцикл, советую чаще вращать головой, но при этом быть спокойным, взвешенно принимать решения и быть готовым к неожиданностям.

Перед каждым выездом я прогреваю хорошо мотоцикл, а после поездки обычно глажу по баку и говорю «спасибо». Утром обычно говорю «доброе утро», а после ночных катаний желаю спокойно ночи. Могу попросить прощения у своего мотоцикла, если долго стояли в пробке и он сильно нагрелся.

Приметы в мотомире есть, но я в них не вникала, потому что не очень во все это верю. Единственное: я никогда не кладу шлем на землю. Могу положить куда угодно, но только не на землю.

«И у деда был мотоцикл, и у отца»

Дмитрий Журавков, 26 лет. Стаж вождения мотоцикла 10 лет:

Фото: архив Дмитрия ЖУРАВКОВА

– О мотоцикле я мечтал с детства. У нас в семье у деда был мотоцикл с коляской, и у отца был, и я все детство проездил в мотоциклетной коляске… Разве могло быть иначе?

Свой мотоцикл – у меня ИЖ Юпитер-5 92 года выпуска – я приобрел еще в 2012 году, когда учился в школе. На каникулах после 10 класса подрабатывал и на полученный деньги купил. Тогда он стоил 300 долларов. Мы с отцом его реставрировали. В 16 лет я получил права, вот и езжу на нем до сих пор.

К покупке мотоцикла отец отнесся спокойно, сказал: мол, сам заработаешь – покупай, а с реставрацией помогу. А вот мама и сейчас сильно переживает, когда я на мотоцикле.

На внешний вид моего мотоцикла всегда обращают внимание. Оно и понятно – это же советский аппарат. Так что его всегда замечают.

Сейчас у меня есть и автомобиль «Рено». Но это не то. Мотоцикл – это надежность и непередаваемые ощущения. Кто хоть один раз проедет на мотоцикле, тот сразу все сам поймет. Тут или сразу заходит, или нет.

В мотоцикле меня привлекает чувство скорости и свободы. На нем можно маневрировать между автомобилями. А звук и внешний вид! Это не сравнишь ни с каким автомобилем.

Этим летом я планирую купить себе новый мотоцикл, более мощный.

Благодаря мотоциклу я приобрел много новых друзей, получил много ярких ощущений. Я состою в группе мотосообщества Барановичей и ретросообщества нашего города. Вместе с другими мотоциклистами выезжаю на выставки, городские мероприятия, а это новые знакомства, новые друзья.

На мотоцикле я езжу, пока не выпадает снег.

У нас на дорогах мотоциклистов не все любят, и многие участники дорожного движения (это лично мое мнение) даже предвзято к ним относятся. Конечно. многое зависит и от самого мотоциклиста: если соблюдаешь правила, то другие участники движения особо не агрессируют, но если подрезать или обгонять, то кому это понравится. Лично в свой адрес негатива я ни разу не наблюдал.

Дмитрий на открытии путепровода по улице Ленина, 2019. Фото: Архив Дмитрия ЖУРАВКОВА

Что же касается мотопримет, то я, как и многие мотоциклисты, никогда не кладу шлем на землю и сажусь на мотоцикл только с левой стороны. Почему-то так заведено между всеми байкерами. Это как традиция.

Новичкам хотелось бы сказать, что не стоит покупать сразу мощный мотоцикл с большим объемом двигателя. К мотоциклу нужно привыкать постепенно. Тем более, что ездить на нем опаснее, чем на автомобиле. Тут всегда необходимо предугадывать, что будет дальше, а без опыта это сложно.

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