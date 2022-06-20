В Витебске горожан хотели впечатлить новой скульптурой 16 20.06.2022, 10:48

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Но ветер испортил сюрприз.

Жителей Витебска несколько дней назад удивила (а некоторых испугала) закутанная в черное фигура, неподвижно сидящая у перехода в центре города. Позднее выяснилось, что под черной пленкой скрывается новая скульптура, которую планировали торжественно открыть в День города в конце июня. Однако открытие, пусть и незапланированное, состоялось несколько раньше — все из-за ветра, пишет сообщество «Новости Витебска».

Недавно стало известно о том, что в центре Витебска на улице Ленина, напротив Синего дома, появится новая скульптура «Бабушка с цветами» в виде пожилой женщины, торгующей букетами на парапете подземного перехода. Ее автор — Сергей Сотников.

Возможно, прообразом «Бабушки» стали пенсионерки, которые продают цветы на углу Синего дома, предполагают «Новости Витебска».

Несколько дней скульптуру прятали под черной пленкой — хотели торжественно открыть ее в День города в конце июня и таким образом сделать горожанам сюрприз. Однако все испортил сильный ветер, который в воскресенье 19 июня сдул пленку с «бабушки» и показал ее витеблянам раньше запланированного.

К вечеру скульптуру снова накрыли черной накидкой, но сюрприза все равно уже не получится.

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