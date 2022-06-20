Террорист Гиркин сравнил битву за Донбасс с «Верденской мясорубкой» 6 20.06.2022, 10:47

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Игорь Гиркин

Наступление армии РФ окончательно увязло.

Бывший главарь террористической группировки "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) снова льет слезы по поводу провалов России в войне против Украины. Он заявил, что наступление РФ на Донбассе "окончательно увязло, "окружить и разгромить" украинские силы российским оккупантам не удалось ни в Донецкой, ни в Луганской областях, сообщает obozrevatel.com.

Бездарные потуги российских военачальников по захвату украинского Донбасса террорист Гиркин сравнил с "Верденской мясорубкой", ставшей хрестоматийным примером "войны на истощение". Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Гиркин заявил, что российские оккупанты провалились в кампании по окружению "Лисичанской группировки" Сил обороны Украины.

"Судя по всему, наступление на окружение Лисичанской группировки окончательно "увязло". Продвижения нет уже несколько суток и, видимо, пока не будет. Вслед за неудачными попытками охватить и разгромить всю донецкую группировку ВСУ последовала неудача с разгромом и окружением ее части. "Лоб разбили" без весомого (кроме огромных потерь с обеих сторон) результата", – пишет террорист.

Действия бездарного российского командования на Донбассе Гиркин сравнил с "Битвой под Верденом", одного из эпохальных сражений между французской и немецкой армиями во время Первой мировой войны. В ходе длившейся без малого год битвы в районе французского города Верден, завершившейся победой Франции, Германия потеряла огромное количество войск. Это кровопролитное сражение стало хрестоматийным примером "войны на истощение".

Именно с этим сражением сравнил происходящее на Донбассе Гиркин, отводя при этом России роль Германии в событиях 1916 года.

"В качестве исторической иллюстрации рекомендую почитать про генерала Э. фон Фалькенгайма и его "стратегию перемалывания живой силы врага". А также про Битву под Верденом, в которой указанный генерал без толку уложил огромные массы своей пехоты. Если российские генштабисты не слышали о таком – рекомендую ознакомиться, ибо учиться никогда не поздно", – написал террорист.

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