Как Путина унизили несколько раз подряд 10 Вадим Денисенко

20.06.2022, 10:55

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Продолжается десакрализация главы Кремля.

Прошло два дня с того момента, как президент Казахстана публично заявил, что никогда не признает "ЛДНР". Такого унижения Путин не получал уже давно, если не считать военных неудач в Украине.

За два дня мы получили два ответа из РФ на слова Токаева. Сначала Путин совсем по-детски назвал его другим именем. Путин с первого момента это делал. А делал он это по одной причине – Токаев сломал ему схему "преемник". После лишения всех возможностей Назарбаева и его семьи влиять на ситуацию в Казахстане у Путина уже нет сомнений в том, что старость в имении в Геленджике невозможна. Поэтому реакция Путина была традиционной – извратить имя неприятного ему человека, ведь над этой вечно повторяющейся шуткой, судя по всему, смеется все его окружение.

Вторая реакция – заявление-обращение Кадырова к членам ОДКБ с требованием отреагировать на слова Токаева и, наверное, признать "ЛДНР".

Все эксперты начали говорить о том, что руководитель Чечни начал примерять на себя халат "бухарского эмира", хотя, как по мне, ничего такого нет. Не мечтает он о самостоятельном плавании, и не настолько он туп, чтобы не понимать: за пределами Грозного он растворится в политическом пространстве (хотя примеров такого политического самоубийства в истории было много). Он много лет играет роль шута, которому разрешается говорить все. Поэтому он просто не всегда понимает грань между дозволенным.

Но для нас это не важно – важнее то, что он во второй раз унизил Путина. Дело в том, что ответа на заявления Кадырова нет и не может быть.

Армяне не могут признать "ЛДНР", потому что это будет означать признать правоту Азербайджана в отношении Карабаха. Лукашенко уже год обещает посетить Крым, но для него это будет означать почти капитуляцию. Киргизы просто боятся быть раздавленными между казахами, китайцами и русскими.

Вопрос Кадырова имеет один ответ: захват стран ОДКБ. А на это у Путина нет ни сил, ни возможностей.

С моей точки зрения, чем больше будет таких ляпов – тем быстрее произойдет десакрализация Путина. Да, это произойдет не завтра, но процесс пошел. И чем больше ястребы будут расправлять свои крылья, требуя невозможных побед, тем лучше для нас.

Путин больше всего боится унижения. Его нужно унижать каждый день. И на всех уровнях. Его психика этого не выдержит.

Вадим Денисенко, "Фейсбук"

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