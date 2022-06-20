«Василий» приплыл 9 Антон Павлушко

20.06.2022, 11:02

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Почему Россия отказывается от строительства своих распиаренных корветов?

ТАСС сообщает, что россияне отказались заказывать дополнительные корветы проекта 22160, так как их тактико-технические данные не соответствуют боевым условиям применения.

Всего было запланировано 12 таких патрульных катеров, построили 4 и еще 2 достроят в следующем году.

Все корабли запланированы для Черноморского флота. Этакая плавучая пусковая для "Калибров", но с кучей дополнительных функций. Но серия себя не оправдала.

22160 – это тот же корвет "Василий Быков", на который россияне недавно поставили на палубу зенитно-ракетный комплекс ТОР-М2КМ (дополнительные 30+ тонн на палубу). После потери "Москвы" оказалось, что российское ПВО в Черном море очень слабое.

Выходит так, что для безопасного выхода в море этих корветов их нужно либо сопровождать фрегатами, либо просто держаться подальше от берега (украинских ракет). В крайнем случае на них ставят самодельный ТОР, который теоретически должен спасти.

Но ТОР ставят на место вертолетной площадки, то есть теряется отчасти смысл существования патрульного корвета. Вертолетов на нем уже не будет. Модернизировать корвет новым ЗРК можно, но надо будет переделать корабль полностью, уменьшить количество ракет "Калибр" и т.д.

Сюда прилагаются санкции. Если до войны с Украиной всегда можно было "наворовать" технологии у западных партнеров или купить готовые технологии. Сейчас россияне начинают экономить.

"Василий Быков", ты только подплыви поближе…

Антон Павлушко, «Фейсбук»

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