Стало известно, сколько денег потеряли российские олигархи из-за санкций ЕС 4 20.06.2022, 11:08

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С апреля сумма замороженных активов почти удвоилась.

Вследствие санкций ЕС российские олигархи и учреждения потеряли доступ к роскошным яхтам, вертолетам, картинам, недвижимости и другим активам на сумму более 12,5 млрд евро.

Об этом изданию Die Welt сообщил официальный представитель Еврокомиссии по вопросам юстиции Кристиан Виганд, информирует Deutsche Welle.

"Сумма замороженных активов российских олигархов почти удвоилась с 6,7 млрд евро в апреле до более 12,5 млрд евро", - сказал Виганд.

Столь резкое увеличение замороженных активов он связал с тем, что за последние недели было выявлено и заблокировано много объектов, принадлежащих российским олигархам, особенно в Германии.

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