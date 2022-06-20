В Беларуси начали экономить на всем

В Беларуси начали экономить на всем5
- 20.06.2022, 11:15
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Как изменились потребительские предпочтения белорусов.
Как изменились потребительские предпочтения белорусов в 2022 году, выяснило Международное агентство социальных и маркетинговых исследований (МАСМИ), опросив 1000 человек в возрасте от 18 до 64 лет, постоянно проживающих в городах.
Выяснилось, что население Беларуси в расходах потребительского бюджета выбрало такие статьи экономии, как отдых, отпуск и развлечения. При этом мужчины предпочитают экономить на спиртном, сигаретах и расходах на транспорт, пишет OL.
Женщины экономят на косметике и средствах гигиены.
Экономить на продуктах питания больше других вынуждены люди в возрасте 55-64 года.
В возрастной группе 35-44 года чаще экономят на отпуске и отдыхе.
Молодежь призналась, что экономит на покупке бытовой техники.
В целом почти треть опрошенных констатируют, что в последние 3 месяца экономят на продуктах питания, выбирая на прилавках более дешевую белорусскую марку.
Больше всего экономят на таких продуктах, как курица, чай и кофе.