В Беларуси начали экономить на всем 5 20.06.2022, 11:15

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Как изменились потребительские предпочтения белорусов.

Как изменились потребительские предпочтения белорусов в 2022 году, выяснило Международное агентство социальных и маркетинговых исследований (МАСМИ), опросив 1000 человек в возрасте от 18 до 64 лет, постоянно проживающих в городах.

Выяснилось, что население Беларуси в расходах потребительского бюджета выбрало такие статьи экономии, как отдых, отпуск и развлечения. При этом мужчины предпочитают экономить на спиртном, сигаретах и расходах на транспорт, пишет OL.

Женщины экономят на косметике и средствах гигиены.

Экономить на продуктах питания больше других вынуждены люди в возрасте 55-64 года.

В возрастной группе 35-44 года чаще экономят на отпуске и отдыхе.

Молодежь призналась, что экономит на покупке бытовой техники.

В целом почти треть опрошенных констатируют, что в последние 3 месяца экономят на продуктах питания, выбирая на прилавках более дешевую белорусскую марку.

Больше всего экономят на таких продуктах, как курица, чай и кофе.

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