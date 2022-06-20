Белорусские военные пытались сделать подкоп под установленным на польской границе забором 27 20.06.2022, 11:10

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Провокацию предотвратили на участке Дубиче-Церкевне.

За последние сутки в Польшу из нашей страны пытался пробраться 21 нелегальный мигрант, а шестеро белорусских военнослужащих пытались сделать подкоп под недавно возведенным на границе забором. Об этом сообщает польская погранслужба.

В воскресенье 19 июня польские пограничники развернули 21 человека, в том числе граждан Марокко, Сенегала и Индии, — все они пытались незаконно проникнуть из Беларуси на территорию Польши на участках погранзаставы Наревка и Черемша.

Кроме того, на участке Дубиче-Церкевне польские патрули заметили шестерых белорусских военнослужащих, которые пробовали сделать подкоп под недавно построенным на стороне Польши забором.

Напомним, Польша приступила к возведению заграждения на границе с Беларусью в январе. Забор представляет собой массивную заградительную конструкцию из бетона и металла на польско-белорусской границе, он будет иметь длину 186 км и высоту 5,5 метра. 2 июня замминистра внутренних дел Польши Мацей Вонсик сообщил, что к настоящему времени построено около 120 км стены и что работы осталось всего лишь до конца июня.

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