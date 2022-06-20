Стали известны масштабы новых потерь оккупантов в Украине

Стали известны масштабы новых потерь оккупантов в Украине5
- 20.06.2022, 11:25
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Генштаб ВСУ отчитался об уничтоженной за сутки живой силе и технике врага.
За минувшие сутки оккупационные войска потеряли 200 человек из личного состава. Всего число ликвидированных в Украине российских военных превышает 33 800 человек.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.
По данным ведомства, за прошедшие сутки войска РФ понесли наибольшие потери на Бахмутском и Запорожском направлениях.
Общие боевые потери оккупантов на 20 июня ориентировочно составили:
личного состава - около 33800 (+200) человек ликвидировано,
танков - 1477 (+9),
боевых бронированных машин - 3588 (+11),
артиллерийских систем - 749 (+4),
РСЗО - 238 (+3),
средства ПВО - 98 (+0),
самолетов - 216 (+0),
вертолетов - 181 (+0),
БПЛА оперативно-тактического уровня - 601 (+3),
крылатые ракеты - 130 (+0),
корабли / катера - 14 (+0),
автомобильной техники и автоцистерн - 2527 (+4),
специальная техника - 55 (+0).