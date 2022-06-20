Украинский военный эксперт назвал армию Лукашенко «бумажной» 13 20.06.2022, 11:32

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Белорусских военных сложно назвать профессионалами.

Военный обозреватель Александр Коваленко объяснил, что главная функция Беларуси в войне РФ против Украины — быть площадкой для запуска ракет: «Еще максимум — это провокации или локально-диверсионная деятельность диверсионных групп». Такое мнение он озвучил в интервью «Апострофу».

«Конкретно по цифрам. Общее количество боеспособных ресурсов у белорусской армии — это двадцать батальонно-тактических групп.

Это боеспособное количество, но все-таки, когда мы говорим о боеспособности белоруской армии, мы должны понимать, что это не профессиональная армия. Там ее вообще называют очень смешно — «бумажная армия», потому что все только на бумаге», - разъяснил ситуацию Александр Коваленко.

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