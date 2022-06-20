Игра престолов по-кремлевски 1 Павел Лисянский, 24tv.ua

20.06.2022, 11:47

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Какие четыре клана будут бороться за «трон» Путина.

После начала полномасштабной военной агрессии Кремля против Украины 24 февраля 2022 года в РФ активизировались политические процессы, направленные на "транзит власти" диктаторского режима.

Основная цель этих процессов – это сохранение власти правящего режима РФ. Опыт "транзита власти" для Кремля и Путина не новый, временно пост президента РФ уже переходил одному из соратников Путина – Дмитрию Медведеву, после которого президентом РФ снова стал Владимир Путин.

Но на постсоветском пространстве тоже происходили подобные процессы. В 2019 году президент Казахстана Нурсултан Назарбаев? передал президентский пост Касыму-Жомарту Токаеву, при этом сам Назарбаев занял должность главы Совета безопасности, провел поправки в конституцию Казахстана, наделив себя званием "елбасы", что в переводе с казахского означает "лидер нации".

Также Назарбаев оставил на ключевых постах своих родственников, например, должность главы сената (автоматического преемника президента по конституции) заняла дочь Назарбаева Дарья Нурсултановна.

"Казахский транзит" закончился политическим кризисом 2022 года, когда в стране возникли массовые беспорядки, а Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ и РФ за военной помощью. В результате клановая элита Назарбаева была отстранена от власти, а в июне 2022 года в Казахстане состоялся референдум по внесению поправок в конституцию, в результате которых Назарбаева лишили звания "елбасы".

Если проанализировать процессы смены власти на постсоветском пространстве, то можно сделать вывод, что исключением из правил являются только Украина, Грузия (опыт Саакашвили), Молдова и частично Киргизия, где власть меняется в результате проведения демократических выборов. В других странах все остается по-прежнему, например: Азербайджан – власть перешла от отца к сыну; Беларусь – власть вообще не изменялась; Туркмения – власть перешла от отца к сыну (кстати, в 2022 году).

Эти процессы на постсоветском пространстве очень беспокоят Кремль. После печального опыта в Казахстане Путин понимает, что любой "транзит власти" может обернуться против него, но дальнейшее и официальное пребывание у власти может привести к сговору элит, массовым протестам и, как результат, к насильственному изменению власти в РФ. Поэтому диктатор Кремля создает видимость процессов транзита власти.

Но сейчас силовики в РФ усиливают контроль за "улицей", усиливают законодательство касательно проведения митингов, проводят аресты протестующих по любому поводу, будь то военная агрессия против Украины или социально-экономические протесты в регионах РФ. В конце апреля 2022 года в Москве за призывы выходить на акции протестов в защиту трудовых прав задержали главу профсоюза "Курьер" Кирилла Украинцева. А по данным Института стратегических исследований и безопасности, за последние три месяца акции протестов разного формата проходили в 42 из 84 субъектов РФ.

Конкурент Суркова

На престол главы Кремля претендуют сразу несколько групп влияния. Первая группа влияния – это Кириенко и его команда из числа политтехнологов, сопровождавших его на протяжении всей карьеры Кириенко, переходя из одного учреждения в другое.

Следует отметить, что Кириенко лично знает Путина еще со времен, когда тот назначался директором ФСБ. Также Кириенко сумел убедить Путина в успехе прошедшей избирательной кампании думских выборов в 2021 году, когда фактически за короткий срок были организованы и проведены выборы на временно оккупированной территории Украины в Луганской и Донецкой областях.

Кроме того, именно политтехнологи Кириенко и Владислава Суркова разрабатывали так называемую доктрину "Русский Донбасс", представленную в Донецке в 2021 году. В ней практически расписано обоснование военной агрессии РФ против Украины.

Кириенко все победы приписал себе, а неудачи перебросил на Владислава Суркова, который именно с согласия Кириенко инициировал подписание меморандума между партией "Единая Россия" и "Союзом добровольцев Донбасса" в мае 2021 года, что позволило Суркову провести в Госдуму РФ первого главаря незаконных вооруженных формирований Александра Бородая.

Теперь же Сергей Кириенко стал куратором политической части оккупированных территорий Украины и несет прямую ответственность за результаты этого направления.

Молодые надежды Путина

Вторая группа влияния – это первый заместитель председателя Совета федерации и секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, фактически являющийся главным руководителем партии "Единая Россия", номинальный глава партии – это экс-президент РФ Дмитрий Медведев.

По информации источников в РФ, Андрей Турчак – это сын близких друзей Путина, был самым молодым губернатором в РФ, попадал в скандал с избиением журналиста Кашина, где фигурировал как заказчик. На территорию временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей приехал впервые в мае 2021 года как представитель партии, после подписания меморандума с Александром Бородаем.

Андрей Турчак активно посещал временно оккупированные территории Украины с первых дней полномасштабной агрессии против Украины. Фактически он даже использовал лозунги, которые позже начал использовать Кириенко во время визитов на захваченные территории. Одной из инициатив Турчака является гуманитарная "поддержка" жителей временно оккупированных территорий Украины через партийный ресурс "Единой России".

Приблизительно в марте 2022 года на захваченных территориях Украины создали гуманитарные штабы "Единой России", практически все партийные деньги начали перенаправляться на реализацию этого проекта, что вызвало недовольство региональных представительств партии. Ведь регионы просто не получили обещанных им финансов на реализацию региональных проектов.

Центральный гуманитарный штаб партии "Единая Россия" возглавила Анна Кузнецова, соратница Турчака и депутат Государственной Думы. Кстати, она была омбудсменом РФ по защите прав детей, именно ей принадлежит идея переселения детей-сирот с временно оккупированных территорий Украины в РФ с последующим усыновлением.

Турчак в этом случае борется за место повыше, поскольку понимает, что если Путин досрочно покинет кабинеты власти, его отправят в "Лефортово" сразу же. Потому он демонстрирует активность через партийный ресурс.

Володинцы

Третья группа влияния – это группа спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина. Володин одновременно пытается противостоять и Турчаку, и Кириенко через подконтрольный ему думской ресурс.

Недавно Андрей Турчак и Вячеслав Володин устроили публичный конфликт, который заключался в том, что, по мнению Володина, депутаты Госдумы должны работать в парламенте, а не постоянно находиться на временно оккупированных территориях Украины, на что Турчак ему посоветовал не просиживать штаны в кресле.

В 2012 году Володин занимал должность первого заместителя главы Администрации президента РФ и курировал внутреннюю политику, то есть этот пост сейчас занимает Сергей Кириенко.

Вячеслав Володин является прямым оппонентом Кириенко и сообщает все его просчеты Путину через ресурс Госдумы. Володин объясняет просчеты Кириенко тем, что ему приходится придумывать, корректировать и обосновывать новые государственные инициативы, чтобы общее дело не пострадало.

"Космонавт" Медведев

Четвертая группа влияния – это экс-президент РФ и действующий заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, контролирующий в Госдуме небольшую группу депутатов, а также несколько квот в правительстве РФ на уровне заместителей министров.

Медведев пытается обратить на себя внимание Путина из-за жесткой риторики в отношении стран Запада и отдельно в отношении Украины. Таким образом, он пытается показать, что если ему позволят быть президентом, он не изменит курса Путина.

Это лишь та часть групп влияния, которые не относятся к силовикам, друзьям Путина и технократам. Я описал только ту часть групп влияния, в которых хорошо разбираюсь. Вывод состоит в том, что "транзит власти" де-факто начался и инициировал его Путин, чтобы посмотреть, какие действия предпримут его соратники. Очевидно, что Путин не захочет разделить судьбу Назарбаева, потому "транзит власти" в РФ де-юре начнется только после физической смерти Путина.

Павел Лисянский, 24tv.ua

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