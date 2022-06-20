Белорусская команда «Днепр-Рогачев» проиграл первые матчи сезона со счетом 0:61 5 20.06.2022, 11:52

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Футболисты идут на антирекорд.

«Днепр-Рогачев» проиграл шесть первых матчей футбольного сезона (чемпионата Беларуси во второй лиге и Кубка) с общим счетом 0:61. От команды гомельского лесхоза в первенстве страны было получено разгромное поражение — 0:23, отмечает «Еврорадио».

После поражения со счетом 0:2 районная газета «Свабоднае слова» написала, что команда стала «потихоньку выбираться из лабиринта неудач». С нетерпением ожидался матч с «Мозырским НПЗ», но там счет уже был крупный — 0:9.

Рогачевская команда — единственная во всей второй лиге, не забившая ни одного гола. Она может установить новые антирекорды в белорусском футболе.

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