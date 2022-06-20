Лукашенко ждет полный позор и ниспровержение 6 20.06.2022, 12:08

11,726

Фото: Getty Images

Дни диктатора сочтены.

Что ждет белорусского диктатора Лукашенко в ближайшее время? Об этом в эфире Апостроф TV рассказал известный астролог Влад Росс.

– В натальной карте Лукашенко полный позор и ниспровержение. Это началось с 2020 года, когда он сначала говорил, что никакого коронавируса не существует, потом этот коронавирус образовался, потом этим коронавирусом он переболел. Такому человеку вообще верить нельзя. Он полностью поплыл.

Лукашенко - это то политическое животное, дни которого сочтены. Я думаю, после свержения Путина летальный исход ждет и самого Лукашенко. Осталось ему недолго жить. Я давно говорю, что период 2021-2022 годов – это ниспровержение тех политиков, которые находились более 20 лет у власти. Мой прогноз на все 100% сбылся в Казахстане. Я как раз говорил, что в год коня по древнеарийскому календарю будет низвержен Назарбаев. По некоторым данным, Казахстан связан с конем. Он был низвергнут в этом году. а Лукашенко и Путин тоже скоро уйдут в небытие, их не будет. Все кормчие, которые были по 20-30 лет, уйдут в самое ближайшее время.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».