В Беларуси выпустят в обращение новую банкноту

В Беларуси выпустят в обращение новую банкноту15
- 20.06.2022, 12:25
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Чем она будет отличаться от тех, которые уже на руках у белорусов.
В Беларуси с 1 июля выпустят в обращение новую банкноту номиналом в 100 рублей. Об этом сообщает Нацбанк.
«Выпуск в обращение новых банкнот будет осуществлен в рамках плановых мероприятий Национального банка по актуализации дизайна и защитного комплекса банкнот образца 2009 года, а также замене ветхих и поврежденных банкнот на годные к обращению банкноты», — уточняют в Нацбанке.
Дизайн новой банкноты будет похож с дизайном тех, которые уже находятся в обращении.
При этом регулятор уточняет, что будет исключен реквизит «Старшыня Праўлення» и факсимиле подписи председателя правления Национального банка Прокоповича П.П., а также год образца банкноты «2009» заменен на год выпуска банкноты в обращение «2022».
На банкноте также обновят изображение архитектурного сооружения на лицевой стороне (замок Радзивиллов в Несвиже), а также укажут название замка.
«Защитный комплекс новой банкноты разработан на основе защитного комплекса находящейся в обращении сторублевой банкноты с включением в него новых защитных элементов, заменой отдельных защитных элементов их улучшенными модификациями, а также исключением отдельных защитных элементов как устаревших. Обновленный защитный комплекс обеспечит надежную защиту банкнот от подделки при одновременной возможности более легкой, быстрой и безошибочной проверки их подлинности гражданами», — уточняет Нацбанк.
Изготовителем новых банкнот является акционерное общество «Гознак» (Россия).
Находящиеся в обращении банкноты номиналом 100 рублей образца 2009 года остаются законным платежным средством.