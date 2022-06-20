Украинская армия переходит в наступление на Запорожском направлении 2 20.06.2022, 12:34

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ВСУ овладели инициативой на этом участке фронта.

Запорожской области украинские войска переходят от обороны к наступательным действиям, сообщил командир подразделения «Азов» Родион Кудряшов в эфире телеканала «Еспресо».

«В Запорожской области мы переходим из активной обороны к наступательным действиям. Мы продвигаем передовые позиции и жмем врага как можно дальше. Противник обстреливает мирные села, которые находятся на передовой. Врагу не удается совершать прорывы на нашем направлении», - заметил Кудряшов.

Также командир подразделения «Азов» добавил, что ведутся позиционные бои.

«Линия фронта выравнивается и становится похожа на позиционную войну. В ближайшие недели командиры планируют ломать противника. Инициативные группы будут провоцировать врага, выявлять огневые точки и подавлять их. Важно проявлять инициативу, забирать динамику, давить на противника по всей линии столкновения и двигаться вперед» , – подчеркнул Кудряшов.

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