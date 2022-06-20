США нашли способ обвалить нефтяные доходы России 4 20.06.2022, 12:39

7,820

Вашингтон ищет соглашения с арабскими странами.

Администрация президента США Джо Байдена нашла способ решить сразу две проблемы: снизить нефтяные доходы России, а также сократить темпы инфляции в США. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в администрации и ОПЕК+.

Агентство отмечает, что участники картеля, членом которого по-прежнему является Россия, видят все меньше смысла в своем существовании: цены на нефть держатся на многолетних максимумах, а смысла в сокращении добычи, когда рынок испытывает дефицит, больше нет. Этим и хочет воспользоваться американская администрация, попытавшись убедить лидера картеля Саудовскую Аравию, а также Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) резко нарастить добычу нефти.

Вместе с тем источники, близкие к руководству королевства, отмечают, что Эр-Рияд пока осторожно просчитывает варианты, не желая быстро принимать чью-либо сторону. Агентство отмечает, что власти Саудовской Аравии специально даже отправили министра энергетики Абдулазиза бин Салмана аль-Сауда на Петербургский международный экономический форум, чтобы он «попозировал с вице-премьером Александром Новаком для совместных фото». Эксперты отмечают, что Эр-Рияд балансирует между союзниками, пытаясь достигнуть максимальной выгоды для себя.

На предыдущем заседании ОПЕК+ картель при непосредственном давлении Саудовской Аравии уже увеличил квоты на добычу для всех членов, однако на деле реально нарастить производство могут только само королевство и ОАЭ. Мощности, которые два государства могут нарастить, составляют всего 2% от общемировой добычи, однако даже такие объемы мировой рынок воспримет с облегчением, так как рост цен на энергоносители — одна из основных причин резкой инфляции по всему миру.

Нет единства и внутри ОПЕК+: некоторые делегаты настаивают, что от квот, система которых была внедрена еще в 2016 году, необходимо отказываться, чтобы те государства, у которых остаются возможности нарастить добычу, могли ею воспользоваться. Однако подобный сценарий не очень устраивает Эр-Рияд, представители которого уверены, что ОПЕК привносит спокойствие на мировой рынок нефти и отказываться от действующих форматов взаимодействия не стоит.

Для США соглашение с Саудовской Аравией и ОАЭ станет идеальным решением сразу двух проблем. Россия не только потеряет значительную часть своих нефтяных доходов, но и утратит свое влияние на ОПЕК и нефтяной рынок в принципе. Наращивание предложения нефти на рынке поможет США побороть рекордный уровень инфляции, который в настоящий момент является головной болью для администрации Байдена.

При этом Россия уже сама стала терять свое влияние на нефтяном рынке. Из-за давления на фоне вторжения в Украину Россия вынуждена сокращать добычу нефти. Исходя из слов Александра Новака, во второй половине 2022 года добычу нефти в России ждет самый настоящий обвал, что ставит под вопрос исполнение обязательств, взятых на себя в рамках ОПЕК+.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».