Сколько денег нужно для идеальной жизни? 7 20.06.2022, 12:48

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В разных странах — разные ответы на этот вопрос.

Новое исследование ученых из университетов Бата, Бата-Спа и Эксетера на основе опроса 8 тысяч человек показывает, что для большинства людей, в среднем, 10 миллионов долларов (8,6 миллиона фунтов стерлингов) — идеальная сумма для жизни. Однако американцы выделяются: им нужно как минимум 100 миллионов долларов, если не 100 миллиардов, пишет сайт «Популярная механика».

В Аргентине, Индии и России более 50% людей заявили, что хотели бы 1 миллион долларов или меньше, при этом 31,7% (самый популярный ответ) американцев сказали, что они хотели бы иметь не менее 100 миллиардов долларов. В Великобритании самым популярным ответом (26%) был 1 миллион долларов, а 10 миллионов долларов было бы предостаточно.

Доктор Пол Бейн, ведущий исследователь и читатель факультета психологии в Университете Бата, отметил, что, хотя цифры в типичных ответах очень большие, «нужно учесть, что они представляют собой идеальное богатство человека в целом, то есть относительно всей жизни суммы умеренные».

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