В Минск слетаются правительственные самолеты РФ во главе с Володиным 24 20.06.2022, 12:56

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Что происходит?

Режим Лукашенко стал соучастником нападения на Украину и как поведет себя дальше, неизвестно. При этом сегодня источники сообщили, что в Минск стягивается российская верхушка власти, сообщает 24 канал.

Россияне могут слетаться на саммит

Согласно сообщению, в Национальном аэропорту "Минск" уже приземлился Ту-214 специального летного отряда "Россия" с регистрационным номером RA-64521. Он прилетел из Москвы, а перед ним приземлился и другой самолет. Есть информация, что на нем прибыл глава Госдумы России Вячеслав Володин, известный своими циничными заявлениями об Украине.

Такая активность может быть потому, что в Минске собрались провести саммит с 20 по 22 июня. Что стало темой якобы саммита – неизвестно.

Как готовили собрание

В белорусские Барановичи с военного аэродрома Чкаловский, что в Московской области России сегодня утром также прилетел борт, который привез 18 пассажиров.

На то, что в Беларуси готовили саммит, могут указывать и другие признаки. Ведь в субботу 18 июня в 12:30 в Беларусь прилетел транспортный российский самолет Ил-76. Он привез автомобили для передвижения иностранных лиц. А 19 июня в 13:56 в Минске приземлился и правительственный борт России.

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