«Героически погиб» от панкреатита: пропагандисты РФ опозорились еще одной ложью 6 20.06.2022, 13:03

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Кремлевские СМИ рассказали о «подвиге» танкиста Ложкина.

Российские пропагандисты прогорели на очередной лжи о подвигах оккупантов. Они рассказали о "героической гибели" одного из российских танкистов, хотя при этом в справке о смерти ее причиной указан острый панкреатит.

Такую деталь заметил офицер ВСУ Анатолий Штефан, о чем он написал в соцсетях. Также военнослужащий выложил скриншоты пропагандистского поста, в котором сообщалось о "героической гибели" оккупанта.

Пропагандисты сообщили о том, что танкист по имени Виталий Ложкин после подрыва бронетранспортера на противотанковой мине, будучи тяжело раненым, якобы вытащил раненого товарища по оружию – оператора-наводчика. Как можно понять из пропагандистского поста, сам танкист при этом погиб.

"Спас боевого товарища, но не успел подумать о себе", – пафосно написали россияне, намекая на "героическую гибель" оккупанта.

Однако в справке о смерти указано, что захватчик умер от острого панкреатита.

"Очередной перл рашн-пропаганден. Так хероический бой или всё-таки острый панкреатит после недельного запоя?" – подписал свой пост украинский офицер, высмеивая очередной прокол российских пропагандистов.

Интересно, что это не единственная "неточность" в посте пропагандистов. Уже с первых строк они запутались в датах. Они написали, что свой подвиг Ложкин совершил 27 февраля 2022 года – "на 22 день спецоперации", которая началась 24 февраля.

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