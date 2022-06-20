«Чтобы купить украинское, надо обойти несколько магазинов и не факт, что повезет» 20.06.2022, 13:07

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Что происходит с продуктами в Беларуси?

Белорусские власти заявляют, что на ситуации в стране никак не отразится растущий дефицит продуктов питания в мире и что готовы обеспечить продовольственную безопасность. Так, министр сельского хозяйства Игорь Брыло в начале июня рассказал журналистам госСМИ, что нынешний год «как никогда хорош для аграриев в том плане, что нам удалось накопить минеральные удобрения, полностью обеспечить себя топливом и техникой».

Если глава беларуского Минсельхозпрода не видит никаких предпосылок к снижению производства продуктов питания в стране, то рядовые граждане сетуют на скудность ассортимента и рост цен на многие товары, пишет DW.

Украинские товары исчезают с прилавков

Еще в начале 2022 года в крупных белорусских торговых сетях стал ощущаться дефицит товаров из Украины, которые и по стоимости, и по качеству были вполне конкурентоспособными. Украинские соки, сладости, приправы, которые пользовались большим спросом в Беларуси, стали исчезать с прилавков магазинов.

Произошло это после того, как белорусские власти объявили о введении контрсанкций в отношении «недружественных государств», в число которых попали страны ЕС и Украина. И если со временем по некоторым товарным группам запрет был отменен (к примеру, снова появились в продаже польские яблоки), то с украинским ассортиментом этого не случилось, чему причиной — российское вторжение в Украину.

«Я давно отдавала предпочтение украинским продуктам: сама родом оттуда, и пока была возможность, часто ездила навещать родственников (они живут около Винницы) и заодно привозила оттуда почти все, кроме молочки. Теперь, чтобы купить что-то украинское, надо обойти несколько магазинов и не факт, что повезет», — делится жительница Бреста Антонина Ковалева. По ее словам, популярные украинские соки, кетчупы и закатки исчезают из продажи, как это ранее случилось и с очень востребованной у домохозяек солью предприятия «Артемсоль», расположенного в Донецкой области.

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Импортозамещение спасает не всегда

То, что ситуация с поставками из Украины сейчас выглядит безнадежно, DW подтвердили в одной из крупных белорусских торговых сетей. Как рассказала товаровед Алина, складские запасы товаров из этой страны тают, а надежды на скорое пополнение пока нет.

«Еще можно найти в магазинах шоколад Roshen, одесские соки, кетчупы «Чумак» и другие украинские бренды, но это уже совсем небольшие партии, которые постепенно вытесняются аналогами из других стран».

При этом она отмечает, что цена на поставленные ранее товары из Украины практически не повышается, чего не скажешь о той продукции, которая пришла им на смену.

«Поставщики понимают, что из-за войны в Украине и логистических проблем ждать нового товара оттуда в ближайшее время вряд ли приходится, поэтому такая же продукция из Польши или Азербайджана обходится дороже», — констатирует товаровед Алина.

Что касается попыток импортозамещения беларускими продуктами, то, по ее словам, это оправдывает себя далеко не всегда.

«Люди стали разборчивее: берут на пробу, изучают состав, и если не нравится по вкусу, то в следующий раз отказываются от покупок этих товаров».

На белорусских рынках — товар с оккупированных украинских территорий?

Любопытно выглядит сейчас ситуация на продовольственных рынках, где многие беларусы традиционно закупаются свежими овощами, фруктами и ягодами. Так, на центральном рынке Бреста местные жители с удивлением отмечают, что в продаже присутствует узбекский лук, капуста из Казахстана и китайский чеснок.

«Раньше такой товар если и поставлялся из-за границы в Беларусь, пока не созрел свой урожай, то от ближайших соседей», — обращает внимание пенсионерка Елена Сидорук.

Можно найти на рынке и продукты, выращенные в Украине. В частности, в Херсонской области, территория которой сейчас оккупирована российским войсками. Каким образом картофель и овощи доставлены оттуда в Беларусь, если граница между странами закрыта, продавцы объяснить не могут, но такой ассортимент присутствует на прилавках — по соседству с товарами из Крыма.

Накануне сезона закаток белорусских домохозяек больше тревожит даже не происхождение продуктов питания, а их доступность.

«Цены растут очень заметно: если не имеешь своего огорода, где можно вырастить хоть что-то из овощей, то делать запасы на зиму обойдется намного дороже», — говорит Сидорук.

Белорусские власти объяснили, почему растут цены

Стоимостью основных продуктов питания всерьез озаботились и в Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ), организовавшей совместно с Комитетом госконтроля и министерством антимонопольного регулирования и торговли мониторинг цен. Из него следует, что плодоовоощная продукция подорожала с начала 2022 года более чем на треть.

Также серьезно подорожали крупы, макароны, растительное масло и мука. В результате инфляция в мае нынешнего года разогналась в Беларуси до 17% в годовом исчислении. Власти объясняют такой показатель, в том числе, и давлением на потребительский рынок из-за нарушения логистических цепочек и снижения импорта товаров и сырья из Украины. Еще одной причиной роста цен названо постоянное удорожание автомобильного топлива.

Брестский активист и экс-директор общественной организации «За свой город» Игорь Масловский с иронией воспринимает такие доводы властей.

«В Беларуси все растет стабильно и по графику: бензин дорожает каждую неделю на две копейки — независимо от того, как меняется цена нефти на рынке или курс доллара».

По мнению Масловского, парадокс в том, что в Беларуси при относительно низких ценах на энергоресурсы остается низкой и заработная плата, зато дорожают почти все группы товаров.

«Я могу объяснить это низкой производительностью труда и тем, что сама экономическая модель государства неэффективна. От предприятий требуют достижение валовых показателей, но все имеет свой предел, в итоге видим регресс», — считает брестский активист.

Что касается инициативы лояльных властям белорусских профсоюзов, взявшихся контролировать рост цен, то Игорь Масловский рекомендует ФПБ системно заниматься защитой прав лиц наемного труда, а не вспоминать об этом от случая к случаю.

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