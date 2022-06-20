Белорусы стоят по 20 часов в очереди, чтобы выехать на авто в Польшу 3 20.06.2022, 13:21

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Огромное количество машин скопилось даже на платном направлении.

Если на границе в сторону Литвы наблюдаются проблемы с выездом в сторону ЕС, то в польском направлении неприятности с ожиданием не лучше. Об этом сообщают водители, которые продолжают стоять в очередях на пропускном пункте «Варшавский мост». По их словам, время ожидания уже приближается к целым суткам. А ускорения потока как не было, так и нет, сообщает Onliner.by.

«По платной очереди вчера были до 20:21, запуск был в 00:00, — пишут из очереди. — О-о-очень много машин даже на платном направлении стояло».

Вот еще одно подобное сообщение: «В 05:30 по «платке» и только возле въезда к шлагбауму. У поляков только два канала работают».

Журналисты позвонили Павлу — одному из застрявших в калейке.

«Приехали к «Варшавке» вчера где-то около 14:40, — рассказал мужчина. — Специально прибыли чуть заранее, потому что в Польше были большие выходные. Электронная очередь вся была раскуплена. Стояли вплоть до 01:30 ночи, только чтобы заехать на регистрацию. Платная очередь стояла с вчерашних 16 до 10 утра сегодня. Люди ходили к пограничникам, спрашивали, в чем дело. Утверждали, что сломалась система у нашей стороны. Потом вроде как заработала, но все равно ехало 2—3 машины в час».

Очередь на регистрацию. Слева — бесплатник, справа — платник.

«Ну а после регистрации, которую мы прошли в 01:30 ночи, проехало 15—20 машин, — дополнил собеседник. — То есть в час запускают 5—6 автомобилей. В платной очереди похожая ситуация. Все забито битком. В чатах пишут разные версии: то поляки виноваты, то белорусы. Но факт в том, что пересечение границы может занять целые сутки».

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