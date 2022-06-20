Оккупанты потеряли 70% личного состава, штурмуя одну улицу Рубежного 1 20.06.2022, 13:25

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Бои за нее шли три недели.

Российские захватчики в боях за Рубежное Луганской области потеряли 70% личного состава роты, когда как минимум три недели пытались взять под контроль только одну улицу.

Об этом говорится в сообщении Службы безопасности Украины в Facebook, которая обнародовала видеосвидетельства пленного уроженца Луганска, мобилизованного на войну из рядов террористической "народной милиции ЛНР".

В частности, пленный вспоминает Рубежное, где в боях за одну улицу погибли 70% военных из его роты, которую оккупанты не могли взять почти месяц.

Как отмечают в СБУ, это при том, что на восточном участке фронта враг имеет численное преимущество минимум в 20 раз.

"Улицу Ленина (сейчас Владимирская) мы проходили недели 3, возможно 4", – сказал пленный.

По его словам, оккупанты продвигались с такими боями и потерями, что "за это время были большие разрушения, большие потери... от роты процентов 70".

В то же время потери россияне пополняли мобилизованными новобранцами, и с Рубежного "подкрепленную" таким образом бригаду отправили на Северодонецк. Там в промзоне подразделения Вооруженных сил Украины встретили оккупантов шквальным огнем. Это побудило захватчиков сдаться, чтобы по крайней мере сохранить жизнь.

Сейчас этот и другие пленные из незаконных вооруженных формирований дают показания следователям СБУ.

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